16 شهيدا و22 جريحا في غارات إسرائيلية على لبنان

وقال مصدر لبناني، إن 4 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا، وأصيب 10 آخرون في غارة إسرائيلية على مدينة الهرمل في البقاع اللبناني الشمالي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فيما استشهد 4 وأصيب 7 في غارة على مقهى في بلدة الخرايب في قضاء صيدا، وأدت غارة إسرائيلية على بلدة يحمر في البقاع الغربي إلى استشهاد شخصَيْنِ.
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