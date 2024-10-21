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16 شهيدا و22 جريحا في غارات إسرائيلية على لبنان

علم لبنان
لبنان
الإثنين، 21-10-2024 08:09 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 16شخصا، وأصيب 22 آخرون بجروح، جراء غارات إسرائيلية على عدة مناطق لبنانية.

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وقال مصدر لبناني، إن 4 أشخاص بينهم طفلان استشهدوا، وأصيب 10 آخرون في غارة إسرائيلية على مدينة الهرمل في البقاع اللبناني الشمالي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فيما استشهد 4 وأصيب 7 في غارة على مقهى في بلدة الخرايب في قضاء صيدا، وأدت غارة إسرائيلية على بلدة يحمر في البقاع الغربي إلى استشهاد شخصَيْنِ.

 
gnews

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