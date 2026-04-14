الثلاثاء 2026-04-14 07:57 م

17 دولة تدعو إسرائيل ولبنان إلى "انتهاز فرصة" مفاوضات السلام

الضاحية الجنوبية لبيروت عقب غارة إسرائيلية
الضاحية الجنوبية
 
الثلاثاء، 14-04-2026 05:40 م

الوكيل الإخباري-   دعت 17 دولة بينها فرنسا والمملكة المتحدة الثلاثاء، لبنان والاحتلال الإسرائيلي إلى "انتهاز فرصة" مفاوضات السلام المباشرة التي تعقد بينهما في وقت لاحق اليوم في واشنطن برعاية أميركية.

وكتبت هذه الدول في بيان مشترك "نرحب بمبادرة الرئيس (اللبناني جوزاف) عون لجهة البدء بمفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وبموافقة إسرائيل على مباشرة هذه المفاوضات بوساطة الولايات المتحدة. وندعو الجانبين الى انتهاز هذه الفرصة".

 
 


العيسوي يعزي الشواورة والمحتسب

أخبار محلية العيسوي يعزي الشواورة والمحتسب

رئاسة الوزراء.

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

علم ألمانيا

عربي ودولي برلين تدعو واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات والتوصل لحل مستدام

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، ضبابية وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحياناً مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر بين الحين والآخر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، بينما تشهد ا

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026

أخبار محلية انطلاق فعاليات الموقر لواء للثقافة الأردنية لعام 2026

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: محادثات إسرائيل ولبنان "فرصة تاريخية" لتحقيق سلام دائم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المحادثات مع إيران قد تعقد خلال يومين في باكستان

الذهب

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا



 






