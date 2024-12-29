174 قتيلاً بتحطم طائرة ركاب بكوريا الجنوبية.. شاهد اللحظات الاولى

واندلعت النيران في الطائرة التي كانت تقل 181 شخصًا، بينهم 6 من طاقم الضيافة، بعد أن انحرفت عن المدرج مباشرة بعد الهبوط واصطدمت بحاجز. وقالت إدارة الطوارئ في البلاد إن عجلات الهبوط على الأرجح تعرضت لخلل.
وكانت التقديرات الأولية تتحدث عن مصرع 23 شخصًا قبل أن يرتفع العدد بعد ذلك بشكل متسارع إلى 62 قتيلاً، ليصل لاحقًا إلى 174 في حصيلة غير نهائية.
وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فإن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737-800"، كانت عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها.
وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على منصة إكس أن الطائرة انحرفت عن مسارها في أثناء الهبوط واصطدمت بجدار، مما أدى لاندلاع النيران فيها، وفقًا للشرطة ورجال الإطفاء.
يُذكر أن طائرة ركاب أذربيجانية كانت قد تحطمت أيضًا الأربعاء الماضي قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان، وكانت الطائرة في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا، وعلى متنها 67 شخصًا، بينهم 5 من أفراد الطاقم، وقتل في الحادث 35 راكبًا.
The flight, which had originated from Bangkok,… pic.twitter.com/IMCrIWqFVl
-
أخبار متعلقة
-
"طيور الأسد".. وثائق تكشف كيف تغلغلت المخابرات في سوريا ؟
-
الأمن الروسي يعتقل مواطناً روسيا بتهمة الخيانة الوطنية
-
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يرفض المثول للاستجواب للمرة الثالثة
-
120 قتيلاً في اشتباكات عنيفة بين قسد وفصائل موالية لتركيا
-
روسيا.. تشغيل أول محطة لتوليد الطاقة من النفايات المنزلية
-
انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا والرئيس الحالي يتقدم الاستطلاعات
-
السعودية تعلن عن زيادة أعداد المعتمرين
-
كوريا الشمالية تعين رئيسا جديدا للوزراء