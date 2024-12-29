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174 قتيلاً بتحطم طائرة ركاب بكوريا الجنوبية.. شاهد اللحظات الاولى

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
الأحد، 29-12-2024 06:09 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع بطائرة ركاب في أثناء هبوطها بمطار موان الدولي جنوبي البلاد إلى 174 قتيلا.

واندلعت النيران في الطائرة التي كانت تقل 181 شخصًا، بينهم 6 من طاقم الضيافة، بعد أن انحرفت عن المدرج مباشرة بعد الهبوط واصطدمت بحاجز. وقالت إدارة الطوارئ في البلاد إن عجلات الهبوط على الأرجح تعرضت لخلل.

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وكانت التقديرات الأولية تتحدث عن مصرع 23 شخصًا قبل أن يرتفع العدد بعد ذلك بشكل متسارع إلى 62 قتيلاً، ليصل لاحقًا إلى 174 في حصيلة غير نهائية.


وحسب وكالة يونهاب للأنباء، فإن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737-800"، كانت عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها.


وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على منصة إكس أن الطائرة انحرفت عن مسارها في أثناء الهبوط واصطدمت بجدار، مما أدى لاندلاع النيران فيها، وفقًا للشرطة ورجال الإطفاء.


يُذكر أن طائرة ركاب أذربيجانية كانت قد تحطمت أيضًا الأربعاء الماضي قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان، وكانت الطائرة في رحلة من باكو إلى غروزني في روسيا، وعلى متنها 67 شخصًا، بينهم 5 من أفراد الطاقم، وقتل في الحادث 35 راكبًا.


 

 

 
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