19 معتقلاً في يوم واحد .. إيران تضرب "شبكات التعاون مع إسرائيل"

12:36 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت قوى الأمن الداخلي في إيران، اليوم الأحد، القبض على شخصين، أشارت إلى أنهما يتبعان لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد". اضافة اعلان





وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان: "بجهود عناصر جهاز استخبارات الشرطة في محافظة ألبرز، تم القبض على اثنين من أعضاء الفريق الإرهابي التابع للموساد".



وأضافت: "كانا يعملان داخل منزل آمن في مدينة ساوجبلاغ على تصنيع القنابل والمواد المتفجرة والفخاخ الناسفة والمعدات الإلكترونية".



وأشارت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الأخبار والتصريحات المتعلقة بالمتهمين قريبًا.



ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من إعلان السلطات الأمنية في إيران اعتقال 19 شخصًا بتهم توزعت بين "التعاون مع إسرائيل" و"تشويش الرأي العام"، وذلك تزامنًا مع استمرار القصف المتبادل بين طهران وتل أبيب منذ يوم الجمعة.



وأشارت تقارير إلى اعتقال 5 أشخاص في مدينة يزد وسط إيران بتهمة "تصوير أماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل".



كما أوقفت السلطات الإيرانية 14 شخصًا في محافظة هرمزغان جنوب شرقي البلاد، بسبب "إثارة الرأي العام ونشر الشائعات في مواقع التواصل دعمًا لإسرائيل"، وذلك عبر إجراءات فنية واستخباراتية.



وتأتي هذه الاعتقالات مع استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، بعد أن شنت إسرائيل، الجمعة، هجومًا جويًا واسعًا ضد إيران، استهدف منشآت نووية وبُنى تحتية عسكرية، ما أدى إلى مقتل قادة عسكريين وأمنيين بارزين، وعدد من علماء الذرة.



روسيا اليوم