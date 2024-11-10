20 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل شرقي بيروت

وقال مصدر لبناني، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة علمات بقضاء جبيل يقطنه نازحون، ما أدى إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة 6 آخرين.
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