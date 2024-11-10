 
الأحد 2024-11-10 04:12 م
 

20 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل شرقي بيروت

علم لبنان
لبنان
الأحد، 10-11-2024 02:54 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 20 شخصا استشهدوا بينهم ثلاثة أطفال، في غارة إسرائيلية على قضاء جبيل شرقي بيروت.

اضافة اعلان


وقال مصدر لبناني، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة علمات بقضاء جبيل يقطنه نازحون، ما أدى إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة 6 آخرين.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف في كورسك

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك بعد قرار البنك المركزي : لا حاجة لمراجعة البنوك ورسالة ستصل العميل

جانب من الورشة

أخبار محلية افتتاح ورشة عمل حول جاهزية الاردن لتبني التقنيات الغامرة

جانب من الورشة

أخبار محلية نقابة المهندسين بالمفرق تنظم اليوم العلمي الثاني للطاقة

جرافات "دي 9" في جنوب إسرائيل على الحدود مع غزة

عربي ودولي الولايات المتحدة تجمد شحنة جرافات عسكرية لإسرائيل

تعبيرية

خاص بالوكيل أفعى الحراشف المنشارية تلدغ طفلاً في رأسه بعجلون

ا

عربي ودولي رئيس الأركان السعودي يزور إيران

شيكات

اقتصاد محلي انخفاض عدد الشيكات المرتجعة بالأردن بنسبة 10,8%



 


الأكثر مشاهدة