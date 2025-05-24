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21 ألف لاجئ سوداني في قاقا .. يبحثون عن لقمة عيش مفقودة

يعيش السودانيون أوضاعًا قاسية في معسكرات اللجوء
يعيش السودانيون أوضاعًا قاسية في معسكرات اللجوء
 
السبت، 24-05-2025 12:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شبكة أطباء السودان، السبت، وفاة 13 شخصًا بالجوع في معسكر "قاقا" للاجئين السودانيين في تشاد خلال الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وقالت الشبكة في بيان: "يعاني اللاجئون السودانيون في معسكر قاقا بتشاد من أوضاع إنسانية كارثية بسبب نقص الغذاء والدواء، مع تفشي الأمراض، نتيجة تجاهل المنظمات الدولية والإنسانية للاجئين في المعسكر، وعدم توفير الغذاء الكافي لهم، حيث توفي 13 شخصًا بسبب الجوع خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي يهدد مصير آلاف السودانيين في المعسكر".

وناشدت الشبكة المنظمات الأممية والدولية القيام بدورها في توفير الغذاء العاجل للاجئين السودانيين في معسكر "قاقا"، الذي يؤوي 21 ألف لاجئ سوداني، ووقف عمليات النزوح مجددًا إلى المجهول بحثًا عن الغذاء والدواء.

وعبرت الشبكة عن بالغ أسفها لتردي أوضاع اللاجئين السودانيين في دولة تشاد، وللتجاهل الدولي للمهجرين السودانيين، مؤكدة أن ما يحدث يُعد فضيحة للمنظمات التي تقدم أعذارًا تتعلق بالمعابر لإيصال المساعدات، في ظل معاناة آلاف السودانيين في معسكرات تشاد.

سكاي نيوز
 
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