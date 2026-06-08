21 قتيلاً في انقلاب حافلة تقل زائرين جنوبي العراق

ووقع الحادث في قضاء البطحاء بمحافظة ذي قار، عندما كانت الحافلة تقل عددًا من الزائرين المتجهين إلى محافظة كربلاء.
وأشارت المصادر الطبية إلى أن الحافلة كانت تقل 41 راكبًا على الأقل، بينهم زائرون إيرانيون.
وفقد السائق السيطرة على الحافلة على طريق سريع، مما أدى إلى انقلابها واشتعال النيران فيها.
وتسبب الحادث بمقتل 21 شخصًا وإصابة 19 آخرين، تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.
وأوضحت المصادر الطبية أن معظم المصابين في حالة حرجة ويعانون من حروق شديدة. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن جميع القتلى عراقيون، فيما أُصيب اثنان من الركاب يحملان الجنسية الإيرانية.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء علي الزيدي الجهات المعنية بإجراء تحقيق دقيق في أسباب الحادث، وتقديم الرعاية العاجلة للمصابين، وتوفير الدعم اللازم لذوي الضحايا. كما وجه وزير الصحة عبد الحسين الموسوي باستنفار الملاكات الطبية والصحية والإسعافية وتسخير جميع الإمكانات المتاحة للتعامل مع الحادث.
روسيا اليوم
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