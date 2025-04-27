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25 قتيل و 1100 جريح .. حصيلة انفجار بندر عباس ترتفع

دوي الانفجار في ميناء بندر عباس سُمع من على بعد 26 كيلومترا
دوي الانفجار في ميناء بندر عباس سُمع من على بعد 26 كيلومترا
 
الأحد، 27-04-2025 01:21 م
الوكيل الإخباري-  ارتفعت حصيلة القتلى إلى 25 شخصا وإصابة أكثر من 1100 جراء الانفجار الضخم الذي وقع أمس السبت في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب شرقي إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء تسنيم اليوم.اضافة اعلان


ووقع الانفجار ظهر أمس وبعد مضي أكثر من ساعات على الحادث، أكد التلفزيون الرسمي أن فرق الطوارئ تواجه صعوبة في إخماد النيران جراء الرياح القوية.

وقالت إدارة الجمارك بالميناء، إنه جرى إخلاء الشاحنات من المنطقة وإن ساحة الحاويات التي وقع فيها الانفجار تحتوي على الأرجح على "بضائع خطرة ومواد كيميائية".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الانفجار تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.

الجزيرة
 
gnews

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