الثلاثاء 2025-12-23 12:34 ص

3 آلاف دولار لكل مهاجر غير شرعي مقابل مغادرة الولايات المتحدة

3 آلاف دولار لكل مهاجر غير شرعي مقابل مغادرة الولايات المتحدة
3 آلاف دولار لكل مهاجر غير شرعي مقابل مغادرة الولايات المتحدة
الإثنين، 22-12-2025 11:20 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت السلطات الأميركية عن زيادة المكافأة للمهاجرين غير الشرعيين مقابل مغادرتهم الطوعية للبلاد قبل نهاية العام الجاري إلى 3 آلاف دولار.اضافة اعلان


وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "في موعد أعياد الميلاد هذا زاد دافعو الضرائب الأميركيون بشكل سخي حجم المكافأة مقابل المغادرة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى ثلاثة أضعافه".

وأضافت أن السلطات الأميركية ستدفع أيضًا ثمن تذاكر الطيران للمغادرين، وستعفيهم من الغرامات على مخالفة قوانين الهجرة الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت برنامجًا لتشجيع المهاجرين غير الشرعيين على المغادرة الطوعية منذ يناير الماضي.

وحسب الإحصاءات الأميركية، استفاد من هذا البرنامج 1.9 مليون مهاجر منذ يناير هذا العام.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة عوامل اجتماعية تسرع شيخوخة القلب وترفع خطر الوفاة

الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء وتحذير من الضباب ليلًا

الطقس الأرصاد: انخفاض طفيف على درجات الحرارة الثلاثاء وتحذير من الضباب ليلًا

ل

عربي ودولي "رويترز": الولايات المتحدة تجري رحلات استطلاع فوق نيجيريا

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ب

طب وصحة تحذير جديد من المحليات الصناعية.. آثار مقلقة على القلب والدماغ

10 طرق بسيطة وغير مألوفة لحرق المزيد من السعرات يوميًا

طب وصحة 10 طرق بسيطة وغير مألوفة لحرق المزيد من السعرات يوميًا

ل

عربي ودولي قيادة أركان الجيش السوري تأمر بوقف استهداف مصادر نيران قوات "قسد"

3 آلاف دولار لكل مهاجر غير شرعي مقابل مغادرة الولايات المتحدة

عربي ودولي 3 آلاف دولار لكل مهاجر غير شرعي مقابل مغادرة الولايات المتحدة



 






الأكثر مشاهدة