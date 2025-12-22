3 آلاف دولار لكل مهاجر غير شرعي مقابل مغادرة الولايات المتحدة

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "في موعد أعياد الميلاد هذا زاد دافعو الضرائب الأميركيون بشكل سخي حجم المكافأة مقابل المغادرة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى ثلاثة أضعافه".
وأضافت أن السلطات الأميركية ستدفع أيضًا ثمن تذاكر الطيران للمغادرين، وستعفيهم من الغرامات على مخالفة قوانين الهجرة الأميركية.
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت برنامجًا لتشجيع المهاجرين غير الشرعيين على المغادرة الطوعية منذ يناير الماضي.
وحسب الإحصاءات الأميركية، استفاد من هذا البرنامج 1.9 مليون مهاجر منذ يناير هذا العام.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
"رويترز": الولايات المتحدة تجري رحلات استطلاع فوق نيجيريا
-
قيادة أركان الجيش السوري تأمر بوقف استهداف مصادر نيران قوات "قسد"
-
رسالة نارية من الأزهر إلى إيطاليا بشأن القضية الفلسطينية
-
نتنياهو: إسرائيل تعلم أن إيران تجري "تدريبات" مؤخراً
-
الكيان يوجه تحذيراً شديد اللهجة لتركيا ويعلن عن تحالف عسكري مع قبرص واليونان
-
إعلام رسمي إيراني: تدريبات بالصواريخ في عدة مدن
-
أول تحرك مصري لدعم السودان بعد بيان الرئاسة المصرية
-
تركيا تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع 2026