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3 إصابات في قصف مسيرة للاحتلال مركبة جنوب لبنان

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 08-08-2024 02:42 م

الوكيل الإخباري-   أصيب 3 مواطنين لبنانيين بجروح، اليوم الخميس، جراء قصف مسيرة للإحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية على الطريق الرابط بين بلدتي يارون والجبين جنوب لبنان.


كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة شبعا تزامناً مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

gnews

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