3 توغلات إسرائيلية في ريف القنيطرة

12:07 ص

الوكيل الإخباري- توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وذلك للمرة الثالثة خلال اليوم الثلاثاء. اضافة اعلان





وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن دورية عسكرية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات انطلقت من نقطة الحميدية باتجاه قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.



وفي وقت سابق اليوم، توغل الجيش الإسرائيلي مرتين في ريف القنيطرة، الأولى كانت بقوة مكونة من 3 مركبات من نقطة الحميدية باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، والثانية بـ4 مركبات في قرية المشيرفة.



