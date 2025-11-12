3 توغلات إسرائيلية في ريف القنيطرة

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن دورية عسكرية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات انطلقت من نقطة الحميدية باتجاه قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.
وفي وقت سابق اليوم، توغل الجيش الإسرائيلي مرتين في ريف القنيطرة، الأولى كانت بقوة مكونة من 3 مركبات من نقطة الحميدية باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، والثانية بـ4 مركبات في قرية المشيرفة.
-
أخبار متعلقة
-
هيئة الأركان الأوكرانية: تدهور كبير في وضع القوات في زابوروجيه
-
نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في العراق تتجاوز 55%
-
السودان .. اشتباكات جديدة بين الجيش والدعم السريع
-
فرنسا تمنع مشاركة 8 شركات إسرائيلية في معرض أمني بباريس
-
خلافات ترامب مع جنوب أفريقيا تتسبب بإلغاء زيارة نائبه لكينيا
-
اتحاد الجامعات العربية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد رسميًا
-
سموتريتش: علينا القضاء على النظام الإيراني
-
عباس يدعو فرنسا للضغط من أجل الإفراج عن أموال السلطة المحتجزة لدى الكيان