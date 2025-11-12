الأربعاء 2025-11-12 01:37 ص
 

3 توغلات إسرائيلية في ريف القنيطرة

الأربعاء، 12-11-2025 12:07 ص
الوكيل الإخباري- توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، وذلك للمرة الثالثة خلال اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن دورية عسكرية إسرائيلية مكونة من 3 سيارات انطلقت من نقطة الحميدية باتجاه قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة.

وفي وقت سابق اليوم، توغل الجيش الإسرائيلي مرتين في ريف القنيطرة، الأولى كانت بقوة مكونة من 3 مركبات من نقطة الحميدية باتجاه قرية الصمدانية الشرقية، والثانية بـ4 مركبات في قرية المشيرفة.
 
 
3 توغلات إسرائيلية في ريف القنيطرة

