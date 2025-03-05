3 دول أوروبية تطالب إسرائيل بإيصال المساعدات لغزة

وشدد الوزراء في بيان مشترك اليوم الأربعاء، على أن "وقف إدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، كما أعلنت الحكومة إسرائيلية، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدين أن "تسليم المساعدة الإنسانية لا يمكن أن يكون مشروطا بوقف لإطلاق النار ولا يمكن استغلاله لأغراض سياسية".
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: لا يوجد أي مفاوضات مع أوكرانيا
-
غارة إسرائيلية على الناقورة جنوب لبنان
-
تحركات عسكرية إسرائيلية متصاعدة في القنيطرة جنوبي سوريا
-
عواصف مدمرة تقتل شخصين وتخلف دمارًا كبيراً في أمريكا - فيديو
-
ترامب: أمريكا عادت والحلم الأمريكي لا يمكن إيقافه
-
الخارجية المصرية: خطة إعمار غزة يتراوح تنفيذها من ستة أشهر إلى عام
-
سيناتورة أمريكية تتهم ماسك بالتجسس على البيانات الشخصية للأمريكيين
-
الأطول منذ 61 عاما.. خطاب ترامب في الكونغرس استغرق ساعة و40 دقيقة