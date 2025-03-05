3 دول أوروبية تطالب إسرائيل بإيصال المساعدات لغزة

الوكيل الإخباري- طالب وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الدولية بهدف إيصال المساعدة الإنسانية الى سكان غزة بشكل "كامل وسريع وآمن ومن دون معوقات".

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