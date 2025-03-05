 
الأربعاء 2025-03-05 09:58 م
 

3 دول أوروبية تطالب إسرائيل بإيصال المساعدات لغزة

غزة
غزة
 
الأربعاء، 05-03-2025 09:23 م

الوكيل الإخباري-  طالب وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها الدولية بهدف إيصال المساعدة الإنسانية الى سكان غزة بشكل "كامل وسريع وآمن ومن دون معوقات".

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وشدد الوزراء في بيان مشترك اليوم الأربعاء، على أن "وقف إدخال السلع والمساعدات إلى قطاع غزة، كما أعلنت الحكومة إسرائيلية، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدين أن "تسليم المساعدة الإنسانية لا يمكن أن يكون مشروطا بوقف لإطلاق النار ولا يمكن استغلاله لأغراض سياسية".

 
 
gnews

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