3 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، اليوم الأربعاء، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت عدة بلدات، بينها العباسية، الحوش، عين بعال، زفتا، البازورية، الخيام، برعشيت، الصوانة، والجميجمة. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي طال أطراف راشيا الفخار والناقورة.
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