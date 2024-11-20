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3 شهداء بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
الأربعاء، 20-11-2024 05:49 م

الوكيل الإخباري-    استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان جراء غارات إسرائيلية على بلدتي زوطر والعباسية في جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني، اليوم الأربعاء، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت عدة بلدات، بينها العباسية، الحوش، عين بعال، زفتا، البازورية، الخيام، برعشيت، الصوانة، والجميجمة. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي طال أطراف راشيا الفخار والناقورة.

 
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