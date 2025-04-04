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3 شهداء بغارة إسرائيلية على صيدا بجنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 04-04-2025 09:16 ص
الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة أشخاص جراء استهداف الطيران المسيّر الإسرائيلي بصاروخين فجر اليوم الجمعة شقة سكنية في شارع دلاعة في مدينة صيدا بجنوب لبنان.اضافة اعلان


كما استهدف الطيران الإسرائيلي وادي عزة في إقليم التفاح بجنوب لبنان.

بترا
 
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