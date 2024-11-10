3 شهداء بغارة اسرائيلية على جنوب دمشق

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى سقوط 3 شهداء على الأقلّ جراء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب دمشق.
-
أخبار متعلقة
-
وزير دفاع الاحتلال: هزمنا حزب الله
-
نتنياهو يعترف بمسؤوليته عن تفجير أجهزة "البيجر" في لبنان
-
الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف في كورسك
-
الولايات المتحدة تجمد شحنة جرافات عسكرية لإسرائيل
-
رئيس الأركان السعودي يزور إيران
-
20 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل شرقي بيروت
-
الدفاعات الروسية تسقط 70 مسيرة أوكرانية 34 منها في مقاطعة موسكو
-
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول حرق جنوده علم لبنان