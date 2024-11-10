3 شهداء بغارة اسرائيلية على جنوب دمشق

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الوكيل الإخباري- أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا، اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في منطقة السيدة زينب بريف العاصمة السورية دمشق. اضافة اعلان





وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى سقوط 3 شهداء على الأقلّ جراء غارة إسرائيلية استهدفت جنوب دمشق.