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3 شهداء في غارات إسرائيلية على النبطية الفوقا جنوب لبنان

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لبنان
 
الإثنين، 06-07-2026 01:43 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 3 أشخاص في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الإسرائيلي نفذ عدة غارات على النبطية الفوقا أدت إحداها الى استشهاد لبنانيين اثنين وعاملة أجنبية.

 
 


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