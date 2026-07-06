3 شهداء في غارات إسرائيلية على النبطية الفوقا جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الإسرائيلي نفذ عدة غارات على النبطية الفوقا أدت إحداها الى استشهاد لبنانيين اثنين وعاملة أجنبية.
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