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3 شهداء و27 جريحا بغارتين على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
السبت، 05-10-2024 11:26 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 3 أشخاص، وأصيب 27 على الأقل بجروح، في غارتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدتي الجية والغازية جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت" إن شخصين استشهدا في الغارة على الجيش وأصيب 24 آخرون بجروح ومايزال البحث جاريا عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المستهدف، فيما استشهد شخص وأصيب 3 بجروح في غارة استهدفت منطقة كورنيش الغازية جنوب مدينة صيدا".

 
gnews

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