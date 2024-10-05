3 شهداء و27 جريحا بغارتين على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت" إن شخصين استشهدا في الغارة على الجيش وأصيب 24 آخرون بجروح ومايزال البحث جاريا عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المستهدف، فيما استشهد شخص وأصيب 3 بجروح في غارة استهدفت منطقة كورنيش الغازية جنوب مدينة صيدا".
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