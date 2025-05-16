3 قتلى بحريق ضخم في قاعدة جوية بريطانية سابقة

الوكيل الإخباري- لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم اثنان من رجال الإطفاء ومواطن بريطاني، في حريق هائل اندلع في قاعدة جوية سابقة قرب قرية بيستير بالمملكة المتحدة.



ولا تزال فرق الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على النيران التي تسببت في سحب كثيفة من الدخان الأسود مرئية من على بعد أميال، وسط تقارير عن سماع انفجارات متعددة في المنطقة.

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وأكدت سلطات الإطفاء في أوكسفوردشير مقتل رجلين من فرق الإنقاذ، بينما يعاني اثنان آخران من إصابات خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى.



