3 ملايين و 441 ألف قاصد للمسجد الحرام ليلة 27 من رمضان

الوكيل الإخباري- شهد المسجد الحرام أمس رقمًا قياسيًا جديدًا من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا إليه بكثافة كبيرة لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان لتحري ليلة القدر طمعًا في مغفرة ربهم ورضوانه.

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وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس عن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بلغ إجمالي قاصدي البيت العتيق يوم أمس ثلاثة ملايين و 441600 ألفا, وبلغ عدد المصلين في صلاة الفجر (703123) وفي صلاة الظهر (614307), وصلاة العصر (643912), وصلاة المغرب (740129), وصلاتي العشاء والتراويح (740129).