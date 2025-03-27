الخميس 2025-03-27 10:27 م
 

3 ملايين و 441 ألف قاصد للمسجد الحرام ليلة 27 من رمضان

3 ملايين و 441 ألف قاصد للمسجد الحرام ليلة 27 من رمضان
3 ملايين و 441 ألف قاصد للمسجد الحرام ليلة 27 من رمضان
 
الخميس، 27-03-2025 09:06 م

الوكيل الإخباري-    شهد المسجد الحرام أمس رقمًا قياسيًا جديدًا من المصلين والمعتمرين الذين توافدوا إليه بكثافة كبيرة لقضاء ما بقي من العشر الأواخر من شهر رمضان لتحري ليلة القدر طمعًا في مغفرة ربهم ورضوانه.

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وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس عن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بلغ إجمالي قاصدي البيت العتيق يوم أمس ثلاثة ملايين و 441600 ألفا, وبلغ عدد المصلين في صلاة الفجر (703123) وفي صلاة الظهر (614307), وصلاة العصر (643912), وصلاة المغرب (740129), وصلاتي العشاء والتراويح (740129).


وتستخدم الهيئة تقنية متطورة تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام؛ في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتحسين إدارتها بفاعلية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

 

 
gnews

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