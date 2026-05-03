الإثنين 2026-05-04 12:58 ص

3 وفيات على متن سفينة سياحية جراء تفشّ محتمل لفيروس هانتا

منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة
منظمة الصحة العالمية
 
الأحد، 03-05-2026 11:18 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد، وفاة ثلاثة أشخاص على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي، تأكدت إصابة أحدهم بفيروس هانتا.

اضافة اعلان


وأكدت منظمة الصحة العالمية لوكالة فرانس برس أنه "حتى الآن، تم تأكيد حالة إصابة واحدة بفيروس هانتا مخبرياً، وهناك خمس حالات أخرى مشتبه بها".


واضافت "من بين المصابين الستة، توفي ثلاثة، بينما يرقد المصاب السادس حاليا في العناية المركزة في جنوب إفريقيا".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

عربي ودولي هبوط اضطراري لطائرة رئيس الوزراء الإسباني في تركيا بسبب مشكلة تقنية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلن "مشروع الحرية" لإخراج السفن من مضيق هرمز

وزارة البيئة

أخبار محلية وزير البيئة: الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة

منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة

عربي ودولي 3 وفيات على متن سفينة سياحية جراء تفشّ محتمل لفيروس هانتا

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي إيران: تلقينا الرد الأميركي على أحدث مقترحاتنا للمحادثات

هاني شاكر

فن ومشاهير الصفحة الرسمية للراحل هاني شاكر تُعلن تفاصيل الدفن والعزاء

علم الكويت.

عربي ودولي الكويت: انتهاء التدابير الاستثنائية واستئناف الدوام بـ "قوة العمل الكاملة"

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

عربي ودولي المستشار الألماني: الولايات المتحدة ركيزة أساسية في حلف الناتو



 
 






الأكثر مشاهدة

 