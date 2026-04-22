34 ناقلة نفط إيرانية تتجاوز الحصار الأمريكي

الوكيل الإخباري- كشفت وكالة تعقب الشحن فورتكسا أن ما لا يقل عن 34 ناقلة نفط مرتبطة بإيران تمكنت من الالتفاف حول الحصار البحري الأمريكي منذ بدء تطبيقه في 13 أبريل.

وبحسب الوكالة، فإن 19 ناقلة على الأقل عبرت خط الحصار وغادرت الخليج، بينما دخلت 15 سفينة أخرى من بحر العرب باتجاه المياه الإيرانية، مشيرة إلى أن 6 سفن من بين المغادرة كانت محملة بنحو 10.7 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني بقيمة تقارب 910 ملايين دولار.



وأوضحت فورتكسا أن عمليات التهرب شملت أساليب متعددة، أبرزها إيقاف أنظمة التعرف على السفن، إضافة إلى عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في عرض البحر بهدف إخفاء مصدر الشحنات.