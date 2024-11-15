3445 شهيد في لبنان منذ السابع من أكتوبر 2023

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3445 شخصا وإصابة 14 ألفا و599 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. اضافة اعلان





فيما يستمر الاحتلال الصهيوني في شن غاراته الجوية وعملياته البرية في الجنوب اللبناني متسبباً بضرر كبير في البنية التحتية وخسائر كبيرة في الأرواح ، دون توصل جميع المحاولات العربية والعالمية لموعد محدد لوقف إطلاق النار في لبنان .



وكالات



