3445 شهيد في لبنان منذ السابع من أكتوبر 2023

فيما يستمر الاحتلال الصهيوني في شن غاراته الجوية وعملياته البرية في الجنوب اللبناني متسبباً بضرر كبير في البنية التحتية وخسائر كبيرة في الأرواح ، دون توصل جميع المحاولات العربية والعالمية لموعد محدد لوقف إطلاق النار في لبنان .
وكالات
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