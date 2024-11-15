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3445 شهيد في لبنان منذ السابع من أكتوبر 2023

جنازة شهيد في لبنان
جنازة شهيد في لبنان
الجمعة، 15-11-2024 09:21 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 3445 شخصا وإصابة 14 ألفا و599 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.اضافة اعلان


فيما يستمر الاحتلال الصهيوني في شن غاراته الجوية وعملياته البرية في الجنوب اللبناني متسبباً بضرر كبير في البنية التحتية وخسائر كبيرة في الأرواح ، دون توصل جميع المحاولات العربية والعالمية لموعد محدد لوقف إطلاق النار في لبنان .

وكالات 
 
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