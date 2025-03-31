الإثنين 2025-03-31 02:31 م
 

36 هزة ارتدادية تضرب ميانمار بعد الزلزال المدمر والخسائر ترتفع

آثار الزلزال المدمر في ميانمار
آثار الزلزال المدمر في ميانمار
 
الإثنين، 31-03-2025 01:09 م
الوكيل الإخباري-  أفادت إدارة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا في ميانمار، بأن 36 هزة ارتدادية تتراوح قوتها بين 2.8 و 7.5 درجة ضربت البلاد حتى صباح اليوم الاثنين.اضافة اعلان


وجاءت الهزات الارتدادية في أعقاب زلزال مدمر بلغت قوته 7.9 درجة هزّ ميانمار ظهر الجمعة الماضي.
وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى أكثر من 1700 شخص مع انتشال المزيد من الجثث تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم الحكومة الميجور جنرال زاو مين تون لتلفزيون حكومي: "إن 3400 شخص آخرين أصيبوا بجروح فيما لا يزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين".

بترا
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يصدر قرارا بالنزوح القسري لكل سكان رفح

تعبيرية

عربي ودولي أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان

آثار الزلزال المدمر في ميانمار

عربي ودولي 36 هزة ارتدادية تضرب ميانمار بعد الزلزال المدمر والخسائر ترتفع

الرئيس السوري أحمد الشرع

عربي ودولي الشرع: الحكومة الجديدة راعت "تنوع" المجتمع السوري

تعبيرية

عربي ودولي طائرة على متنها طلاب إسرائيليون تهبط اضطراريا في تركيا

طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في قاعدة نيفاتيم العسكرية

فلسطين نتنياهو يؤجل مناقشة إقامة مطار قرب حدود غزة "لمخاوف أمنية"

الرئيس السوري أحمد الشرع أدى صلاة العيد في مسجد القصر الجمهوري بدمشق

عربي ودولي السوريون يؤدون أول صلاة عيد بعد سقوط بشار الأسد

المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل عملها خلال عيد الفطر في غزة ونابلس

أخبار محلية المستشفيات الميدانية الأردنية تواصل عملها خلال عيد الفطر في غزة ونابلس



 
 





الأكثر مشاهدة