36 هزة ارتدادية تضرب ميانمار بعد الزلزال المدمر والخسائر ترتفع

وجاءت الهزات الارتدادية في أعقاب زلزال مدمر بلغت قوته 7.9 درجة هزّ ميانمار ظهر الجمعة الماضي.
وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى أكثر من 1700 شخص مع انتشال المزيد من الجثث تحت الأنقاض.
وقال المتحدث باسم الحكومة الميجور جنرال زاو مين تون لتلفزيون حكومي: "إن 3400 شخص آخرين أصيبوا بجروح فيما لا يزال أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين".
بترا
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