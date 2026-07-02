38 سفينة تعبر مضيق هرمز الأربعاء

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الوكيل الإخباري- كشفت بيانات موقع "كبلر" للملاحة، اليوم الخميس، عن عبور 38 سفينة مضيق هرمز أمس؛ بينها 7 في المسار الإيراني و16 في العُماني. اضافة اعلان





وبحسب البيانات، فإن 5 سفن عبرت مضيق هرمز أمس من الممر الدولي و10 سفن في مسار غير محدد.





