38 قتيلا في تحطم طائرة أذرية في كازاخستان

وكانت الطائرة وهي من طراز إمبراير 190، تقوم برحلة من العاصمة الأذرية باكو على الساحل الغربي لبحر قزوين، إلى مدينة غروزني في جمهورية الشيشان الروسية في القوقاز، حين سقطت قرب مدينة أكتاو التي تشكّل مركزا للنفط والغاز على الساحل الشرقي لبحر قزوين.
بحسب موقع "فلايت رادار" لتتبع حركة الملاحة الجوية، حلّقت الطائرة فوق بحر قزوين بعيدا عن مسارها الطبيعي، ثمّ قامت بالدوران في أجواء المنطقة حيث تحطّمت في نهاية المطاف.
وقال نائب رئيس الوزراء الكازاخي كانات بوزومباييف، إن "الوضع ليس جيدا، 38 قتيلا" وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس الروسية.
وأفادت وزارة الطوارئ الكازاخية بنقل "29 ناجيا، بينهم ثلاثة أطفال، إلى المستشفيات".
وكانت الخطوط الجوية الأذرية أفادت بأن الطائرة كانت تقلّ 67 راكبا من ضمنهم طاقهما المؤلف من خمسة أشخاص.
وأوضحت وزارة النقل الأذرية أنّ من بين ركّاب الطائرة 37 شخصا من أذربيجان وستة من كازاخستان وثلاثة أشخاص من قرغيزستان و16 من روسيا.
من جانبها، أفادت وزارة النقل الكازاخية بأنّ "طائرة كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني تحطّمت قرب مدينة أكتاو"، مضيفة أنّها "تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذرية".
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