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4 جرحى إسرائيليين بقصف الجليل الأعلى من لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 04:08 م
الوكيل الإخباري-  ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن 4 إسرائيليين أصيبوا جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقها حزب الله باتجاه الجليل الأعلى.اضافة اعلان


ويستمر حزب الله في إطلاق الصواريخ على مستوطنات الشمال رداً على الهجمات الصهيونية المستمرة على الضاحية الجنوبية . 
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