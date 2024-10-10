4 جرحى إسرائيليين بقصف الجليل الأعلى من لبنان

ويستمر حزب الله في إطلاق الصواريخ على مستوطنات الشمال رداً على الهجمات الصهيونية المستمرة على الضاحية الجنوبية .
c7mob
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