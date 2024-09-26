4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

ووفق مصادر أمنية لبنانية، فإن الغارة استهدفت مبنى عند تقاطع الرويس، ما أدى أيضا إلى أضرار مادية جسيمة في المبنى المستهدف والمباني المجاورة.
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