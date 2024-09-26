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4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

مشهد من الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الإثنين
الضاحية الجنوبية
الخميس، 26-09-2024 04:53 م

الوكيل الإخباري-    استشهد 4 لبنانيين وأصيب آخرون في غارة نفذها الطيران الإسرائيلي، اليوم الخميس، على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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ووفق مصادر أمنية لبنانية، فإن الغارة استهدفت مبنى عند تقاطع الرويس، ما أدى أيضا إلى أضرار مادية جسيمة في المبنى المستهدف والمباني المجاورة.

 
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