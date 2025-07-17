الخميس 2025-07-17 12:54 ص
 

4 عمليات حوثية ضد إسرائيل .. ومسيرات في سماء النقب

4 عمليات حوثية ضد إسرائيل .. ومسيرات في سماء النقب
4 عمليات حوثية ضد إسرائيل .. ومسيرات في سماء النقب
 
الخميس، 17-07-2025 12:28 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين (أنصار الله)، العميد يحيى سريع، مساء الأربعاء، تنفيذ 4 عمليات هجومية استهدفت مواقع إسرائيلية، بينها مطار اللّد وميناء أم الرشراش (إيلات)، وذلك في بيان مصور بثته وسائل إعلام تابعة للجماعة.اضافة اعلان


وقال سريع إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللّد في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي من نوع (ذو الفقار)، وقد حققت العملية هدفها بنجاح"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "القصف أدى إلى هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وتعطيل حركة الملاحة الجوية في المطار".

وأوضح المتحدث أن سلاح الجو المُسيّر نفذ 3 عمليات أخرى باستخدام أربع طائرات مسيّرة، اثنتان منها استهدفتا هدفًا عسكريًا في منطقة النقب، فيما استهدفت الطائرتان الأخريان مطار اللّد وميناء أم الرشراش، مؤكدًا أن "جميع العمليات أصابت أهدافها بدقة".

وشدد سريع على أن "اليمن، قيادةً وشعبًا، لن يتوقف عن تأدية واجبه الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وسيواصل عملياته العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

كما أكد استمرار القوات المسلحة اليمنية في "منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"، محذرًا "كافة الشركات المتعاملة مع الموانئ الإسرائيلية من أن سفنها ستكون هدفًا مشروعًا في أي مكان تصل إليه القوات المسلحة، بغض النظر عن وجهتها".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، دون تسجيل إصابات مباشرة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

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