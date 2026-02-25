الأربعاء 2026-02-25 05:08 ص

4 قتلى بعملية طعن في ولاية واشنطن الأميركية

الأربعاء، 25-02-2026 03:44 ص

الوكيل الإخباري-   قُتل 4 أشخاص طعنا في ولاية واشنطن الأميركية الثلاثاء، فيما أردى شرطي المشتبه به، وفق ما أعلنت السلطات الأميركية.

وقالت شرطة مقاطعة بيرس إن عناصرها استجابوا لبلاغات بشأن رجل يُعتقد أنه انتهك أمر "إبعاد" في منزل قرب مدينة تاكوما في الولاية الواقعة في غرب البلاد.

 
 


4 قتلى بعملية طعن في ولاية واشنطن الأميركية

