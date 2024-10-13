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40 دولة تؤكد دعمها لقوات اليونيفيل بجنوب لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 08:55 ص

الوكيل الإخباري-   أكَّدت 40 دولةً على الأقل دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وحثّت على حماية عناصرها، الذين أصيب 5 منهم خلال اليومين الماضيين.

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وأدانت هذه الدول المساهمة في "اليونيفيل" بشدة الهجمات الأخيرة ضد قوات حفظ السلام، ودعت إلى أن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب.


وشددت الدول الأربعون على أهمية الدور الذي تلعبه "اليونيفيل"، خاصة في ضوء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.


وكان المتحدث باسم "اليونيفيل" قد حذر من اندلاع "نزاع إقليمي له آثار كارثية على الجميع"، مؤكدًا، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن تل أبيب مطالبة بحماية قوات حفظ السلام.

 

سكاي نيوز عربية

 
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