40 دولة تؤكد دعمها لقوات اليونيفيل بجنوب لبنان

وأدانت هذه الدول المساهمة في "اليونيفيل" بشدة الهجمات الأخيرة ضد قوات حفظ السلام، ودعت إلى أن يتم التحقيق فيها بشكل مناسب.
وشددت الدول الأربعون على أهمية الدور الذي تلعبه "اليونيفيل"، خاصة في ضوء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وكان المتحدث باسم "اليونيفيل" قد حذر من اندلاع "نزاع إقليمي له آثار كارثية على الجميع"، مؤكدًا، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن تل أبيب مطالبة بحماية قوات حفظ السلام.
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