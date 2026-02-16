الإثنين 2026-02-16 10:52 م

الإثنين، 16-02-2026 10:08 م

الوكيل الإخباري-   جُرح 5 أشخاص في انحراف قطار عن سكّته صباح الإثنين في غوبنستاين في جبال الألب السويسرية ، وقد فُتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث الذي ربما يكون على صلة بانهيار ثلجي.

وأعلنت شرطة كانتون فاليه على منصة إكس "انحراف قطار في الساعة 7,00 (6,00 ت غ)" عن السكة التي تربط بين منطقتي غوبنستاين وهوهتن في جنوب غرب سويسرا.

 
 


5 جرحى في انحراف قطار عن سكته في سويسرا

