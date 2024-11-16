5 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الجزائر بلبنان

الوكيل الإخباري- أفاد الدفاع المدني اللبناني بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بعد ظهر اليوم السبت، حي الجزائر في محافظة النبطية بجنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد خمسة مدنيين.

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