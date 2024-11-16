5 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الجزائر بلبنان

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان مناطق صور وبعض أحياء الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت بإخلائها.
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