5 شهداء و24 إصابة جراء غارة الاحتلال على بيروت

الوكيل الإخباري- استشهد خمسة مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون، مساء يوم أمس الاثنين، جراء الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.

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