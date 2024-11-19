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5 شهداء و24 إصابة جراء غارة الاحتلال على بيروت

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 06:53 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد خمسة مواطنين لبنانيين وأصيب آخرون، مساء يوم أمس الاثنين، جراء الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة اللبنانية بيروت.

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وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الغارة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على منطقة زقاق البلاط في بيروت أدت، وفق حصيلة محدثة، إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة وعشرين آخرين."

 
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