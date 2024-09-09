52 قتيلا بانفجار صهريج وقود في شمال نيجيريا

الوكيل الإخباري- لقي أكثر من 52 شخصا مصرعهم في انفجار صهريج وقود بعد اصطدامه بشاحنة تقل ركابا ورؤوس مواش في ولاية نيجر في شمال نيجيريا على ما ذكرت وكالة الإغاثة اليوم الاثنين.

اضافة اعلان



وبحسب يورنيوز الإخبارية، قال الناطق باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية نيجر إبراهيم حسيني، إن مراسم دفن جماعية أقيمت للضحايا بعد الانفجار.



وأوضح بيان صادر عن الوكالة، وقع الحادث عندما اصطدم صهريج محمل بالوقود بشاحنة فيها ركاب ومواش، وشمل الحادث أيضا آليتين أخريين هما رافعة وشاحنة صغيرة، حيث أدى الحادث إلى نفوق حوالى 50 بقرة احتراقا.