52 قتيلا بانفجار صهريج وقود في شمال نيجيريا

وبحسب يورنيوز الإخبارية، قال الناطق باسم وكالة إدارة حالات الطوارئ في ولاية نيجر إبراهيم حسيني، إن مراسم دفن جماعية أقيمت للضحايا بعد الانفجار.
وأوضح بيان صادر عن الوكالة، وقع الحادث عندما اصطدم صهريج محمل بالوقود بشاحنة فيها ركاب ومواش، وشمل الحادث أيضا آليتين أخريين هما رافعة وشاحنة صغيرة، حيث أدى الحادث إلى نفوق حوالى 50 بقرة احتراقا.
يذكر أن كثيرا ما تشهد الطرق التي تعاني سوء صيانة في نيجيريا، حوادث مرورية ناجمة عن السرعة الزائدة وعدم احترام قوانين السير.
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