6 آلاف بحّار لا يزالون عالقين بسبب مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قدّرت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء، عدد البحارة الذين لا يزالون عالقين في الخليج بنحو ستة آلاف، في بيان أدانت فيه تَجَدُّد المواجهات في المنطقة ومضيق هرمز.

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