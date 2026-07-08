6 آلاف بحّار لا يزالون عالقين بسبب مضيق هرمز

وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغير في بيان إن "هذه الهجمات لا تؤدي سوى إلى تأجيج وضعية الخوف (...) والقلق النفسي التي يعانيها أصلا نحو ستة آلاف بحّار لا يزالون عالقين على متن سفن غير قادرة على مغادرة الخليج بأمان".
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