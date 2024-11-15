6 شهداء بينهم 4 مسعفين بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

وجاء في بيان للوزارة: "غارة العدو الإسرائيلي على عربصاليم استهدفت نقطة مستحدثة لجمعية الهيئة الصحية - الدفاع المدني، ما أدى إلى سقوط ستة شهداء من بينهم أربعة مسعفين".
وجددت إدانتها "جرائم العدو الإسرائيلي ضد العاملين الصحيين والمنشآت الصحية".
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