6 شهداء بينهم 4 مسعفين بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

12:19 ص

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الوكيل الإخباري- استشهد 6 أشخاص بينهم 4 مسعفين في جمعية الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، جراء غارة إسرائيلية طالت بلدة عربصاليم في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة. اضافة اعلان





وجاء في بيان للوزارة: "غارة العدو الإسرائيلي على عربصاليم استهدفت نقطة مستحدثة لجمعية الهيئة الصحية - الدفاع المدني، ما أدى إلى سقوط ستة شهداء من بينهم أربعة مسعفين".



وجددت إدانتها "جرائم العدو الإسرائيلي ضد العاملين الصحيين والمنشآت الصحية".