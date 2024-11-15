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6 شهداء بينهم 4 مسعفين بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

رجال الإنقاذ يخلون جثث الضحايا في لبنان من موقع غارة جوية إسرائيلية
ارشيفية
الجمعة، 15-11-2024 12:19 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 6 أشخاص بينهم 4 مسعفين في جمعية الهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله، جراء غارة إسرائيلية طالت بلدة عربصاليم في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.اضافة اعلان


وجاء في بيان للوزارة: "غارة العدو الإسرائيلي على عربصاليم استهدفت نقطة مستحدثة لجمعية الهيئة الصحية - الدفاع المدني، ما أدى إلى سقوط ستة شهداء من بينهم أربعة مسعفين".

وجددت إدانتها "جرائم العدو الإسرائيلي ضد العاملين الصحيين والمنشآت الصحية".
 
gnews

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