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7 شهداء في غارة ليلية على لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 17-11-2024 12:07 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد 7 أشخاص من عائلة واحدة في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على بلدة عربصاليم.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت" إن الطائرات الحربية نفذت غارتين جويتين استهدفتا بلدتي حانين ودير انطار".


و أضاف "لقد سجلت في الساعات الماضية غارات على 26 بلدة في الجنوب، و5 أخرى على الضاحية الجنوبية وبعلبك، فيما استهدف القصف المدفعي بلدات الخيام و بلاط والمحمودية"

 
gnews

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