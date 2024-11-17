7 شهداء في غارة ليلية على لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد 7 أشخاص من عائلة واحدة في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على بلدة عربصاليم.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت" إن الطائرات الحربية نفذت غارتين جويتين استهدفتا بلدتي حانين ودير انطار".