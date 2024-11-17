7 شهداء في غارة ليلية على لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت" إن الطائرات الحربية نفذت غارتين جويتين استهدفتا بلدتي حانين ودير انطار".
و أضاف "لقد سجلت في الساعات الماضية غارات على 26 بلدة في الجنوب، و5 أخرى على الضاحية الجنوبية وبعلبك، فيما استهدف القصف المدفعي بلدات الخيام و بلاط والمحمودية"
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