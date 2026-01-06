7 قتلى في حلب جراء اشتباكات بين الجيش و"قسد"

الوكيل الإخباري- قتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم 6 مدنيين، الثلاثاء في مدينة حلب نتيجة اشتباكات مستمرة بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مع تبادل الطرفين الاتهامات بالمسؤولية عن اندلاع القتال، فيما تتعثر المفاوضات بينهما منذ أشهر.

واتهمت "قسد" فصائل الجيش السوري باستهداف حي الشيخ مقصود بطائرة استطلاع، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، بينما قالت لاحقا إن القصف الحكومي تسبب بمقتل 3 آخرين، بينهم امرأتان وإصابة عدد من المدنيين.



كما أفادت "قسد" بأن الجيش السوري قصف مناطق في دير حافر ومحيط سد تشرين، مؤكدة حقها بالرد المشروع دفاعا عن مناطقها.



من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية إن "قسد" استهدفت عدة أحياء وموقعا للجيش في الشيخ مقصود، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 أخرين. وأضافت أن الجيش دمر مصادر النيران ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لـ"قسد".