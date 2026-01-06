7 قتلى في حلب جراء اشتباكات بين الجيش و"قسد"

واتهمت "قسد" فصائل الجيش السوري باستهداف حي الشيخ مقصود بطائرة استطلاع، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين، بينما قالت لاحقا إن القصف الحكومي تسبب بمقتل 3 آخرين، بينهم امرأتان وإصابة عدد من المدنيين.
كما أفادت "قسد" بأن الجيش السوري قصف مناطق في دير حافر ومحيط سد تشرين، مؤكدة حقها بالرد المشروع دفاعا عن مناطقها.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية إن "قسد" استهدفت عدة أحياء وموقعا للجيش في الشيخ مقصود، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 أخرين. وأضافت أن الجيش دمر مصادر النيران ومواقع إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لـ"قسد".
وأوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "قسد" استهدفت مستشفى في حي بستان الباشا، في حين أكدت محافظة حلب سقوط قذيفة على البوابة الرئيسية للمستشفى.
