السبت 2026-01-24

7 قتلى و82 مفقودا في انهيار أرضي في إندونيسيا

إندونيسيا
إندونيسيا
 
السبت، 24-01-2026
الوكيل الإخباري-   قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا السبت إن 7 أشخاص لقوا حتفهم وفقد 82 آخرون بعد وقوع انهيار أرضي في مقاطعة جاوة الغربية، وسط أنباء عن هطل أمطار غزيرة في المنطقة.اضافة اعلان


وقال مسؤول إن الانهيار الأرضي ضرب قرية في منطقة باندونج الغربية.

وقال عبد المهاري المتحدث باسم الوكالة لرويترز "عدد المفقودين مرتفع، سنحاول تكثيف جهود البحث والإنقاذ اليوم".

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية في وقت سابق من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك هطل أمطار غزيرة في مقاطعة جاوة الغربية لمدة أسبوع، حسبما ذكر موقع كومباس المحلي.
 
 


