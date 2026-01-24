7 قتلى و82 مفقودا في انهيار أرضي في إندونيسيا

وقال مسؤول إن الانهيار الأرضي ضرب قرية في منطقة باندونج الغربية.
وقال عبد المهاري المتحدث باسم الوكالة لرويترز "عدد المفقودين مرتفع، سنحاول تكثيف جهود البحث والإنقاذ اليوم".
وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية في وقت سابق من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك هطل أمطار غزيرة في مقاطعة جاوة الغربية لمدة أسبوع، حسبما ذكر موقع كومباس المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
واشنطن تتحضر لاجتماع عسكري نادر يضم 34 دولة
-
قتيل و15 جريحا بضربات روسية على أوكرانيا
-
مفوضية اللاجئين تعلن دخولها مخيم الهول في سوريا
-
إثارة جدل مستمرة .. ترامب يشكك في الاحتباس الحراري
-
الخارجية السورية: إعادة القبض على 110 فارين من سجن الشدادي
-
روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات
-
مصرع 159 شخصًا في فيضانات اجتاحت جنوب إفريقيا
-
بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي