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8 شهداء بغارة إسرائيلية على منطقة "حارة صيدا" جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
الأحد، 27-10-2024 04:36 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 8 أشخاص وأصيب 25 آخرون بجروح، اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية على منطقة حارة صيدا في جنوب لبنان.

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وبحسب بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، استهدفت الغارة الإسرائيلية شقة سكنية، ما أدى إلى دمار هائل في المنطقة المكتظة بالسكان.


وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية باستشهاد 3 أشخاص على الأقل جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمركبة في حوش بردى بمنطقة البقاع شرقي لبنان.

 
gnews

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