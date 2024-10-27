8 شهداء بغارة إسرائيلية على منطقة "حارة صيدا" جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد 8 أشخاص وأصيب 25 آخرون بجروح، اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية على منطقة حارة صيدا في جنوب لبنان.

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وبحسب بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، استهدفت الغارة الإسرائيلية شقة سكنية، ما أدى إلى دمار هائل في المنطقة المكتظة بالسكان.