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8 شهداء في غارة إسرائيلية قرب بعلبك اللبنانية

لبنان
لبنان
الأربعاء، 06-11-2024 04:18 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 8 أشخاص جراء غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على بلدة العبن قرب مدينة بعلبك اللبنانية.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات منذ الصباح ، على مناطق في النبطية والخيام، وعدد من بلدات الجنوب.

 
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