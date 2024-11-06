8 شهداء في غارة إسرائيلية قرب بعلبك اللبنانية

وقال مصدر أمني لبناني، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات منذ الصباح ، على مناطق في النبطية والخيام، وعدد من بلدات الجنوب.
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