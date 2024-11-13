9 غارات ليلية على ضاحية بيروت وحزب الله يوسع ضرباته الصاروخية

الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي 9 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بعد إنذارات إسرائيلية لأحياء بالإخلاء.

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يأتي ذلك بينما وسع حزب الله ضرباته الصاروخية في الساعات الماضية لتشمل 3 قواعد للجيش الإسرائيلي جنوب تل أبيب وشمال عكا وجنوب حيفا، كما أسفر القصف من لبنان على نهاريا الساحلية شمال إسرائيل عن مقتل شخصين.



وأفاد مراسل الجزيرة في بيروت أن بعض الغارات بعد منتصف الليل استهدفت منطقة الليلكي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية.



وأظهرت لقطات البث المباشر نيرانًا ودخانًا منبعثًا من 3 مواقع مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت على الأقل، أعقبتها دويّ انفجارات.



وجاءت غارات الليلة بعد أن حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر موقع "إكس" سكان 3 أحياء على الأقل في الضاحية الجنوبية لإخلائها، قائلاً "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي في المدى الزمني القريب".



ومنذ صباح أمس الثلاثاء، شن الجيش الإسرائيلي واحدة من أعنف الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وارتفعت أعمدة الدخان فوق بيروت مع وقوع نحو 12 غارة على الضاحية الجنوبية منذ ضحى الثلاثاء.



وقال الجيش الإسرائيلي بعد نشر تحذيرات للمدنيين على منصات التواصل الاجتماعي إنه قصف أهدافًا تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأضاف في وقت لاحق أنه دمر معظم مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعات الأسلحة التابعة للجماعة اللبنانية.