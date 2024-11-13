9 غارات ليلية على ضاحية بيروت وحزب الله يوسع ضرباته الصاروخية

وأفاد مراسل الجزيرة في بيروت أن بعض الغارات بعد منتصف الليل استهدفت منطقة الليلكي وحارة حريك في الضاحية الجنوبية.
وأظهرت لقطات البث المباشر نيرانًا ودخانًا منبعثًا من 3 مواقع مختلفة في الضاحية الجنوبية لبيروت على الأقل، أعقبتها دويّ انفجارات.
وجاءت غارات الليلة بعد أن حذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر موقع "إكس" سكان 3 أحياء على الأقل في الضاحية الجنوبية لإخلائها، قائلاً "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي في المدى الزمني القريب".
ومنذ صباح أمس الثلاثاء، شن الجيش الإسرائيلي واحدة من أعنف الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت، وارتفعت أعمدة الدخان فوق بيروت مع وقوع نحو 12 غارة على الضاحية الجنوبية منذ ضحى الثلاثاء.
وقال الجيش الإسرائيلي بعد نشر تحذيرات للمدنيين على منصات التواصل الاجتماعي إنه قصف أهدافًا تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وأضاف في وقت لاحق أنه دمر معظم مواقع إنتاج الصواريخ ومستودعات الأسلحة التابعة للجماعة اللبنانية.
وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس الثلاثاء استشهاد 32 شخصًا بينهم 4 أطفال وإصابة 51 في غارات إسرائيلية على مختلف مناطق البلاد خلال اليوم.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يطالب اللبنانيين بإخلاء حارة حريك
-
البيت الأبيض: قطر ومصر جزء من المفاوضات بين حماس وإسرائيل
-
مصر تدين تصريحات الوزير الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية
-
استشهاد 15 شخصا بغارة صهيونية على جبل لبنان
-
مسؤول عسكري إسرائيلي: لدينا مهام كثيرة في جنوب لبنان
-
إعلام إسرائيلي: استجواب مدير مكتب نتنياهو بشأن التزوير قريبا
-
حزب الله: أكثر من 100 قتيل وألف جريح للعدو منذ بداية المناورة البرية
-
الأمم المتحدة: نبذل جهودا مشتركة لوقف إطلاق النار في لبنان