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CNN: إدارة ترامب تطرد أكثر من 300 موظف في وكالة الأمن النووي

ت
دونالد ترامب
السبت، 15-02-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة CNN بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب طردت أكثر من 300 موظف في الوكالة الوطنية للأمن النووي (NNSA)، في إطار حملة لمكافحة الفساد أطلقها البيت الأبيض مؤخرا.

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وقالت الشبكة إن "بعض الموظفين المسؤولين في إدارة ترامب، قاموا بطرد أكثر من 300 موظف مساء الخميس الماضي من الوكالة الوطنية للأمن النووي المكلفة بإدارة المخزون النووي للبلاد".

 

من جانبه، نفى متحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية عدد الموظفين الذين تم تسريحهم، وشدد على أنه تم تسريح "أقل من 50 شخصا".


وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة ترامب تجبر كبار الموظفين في إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية على الاستقالة في إطار عملية تطهير واسعة النطاق.

 

RT

 
gnews

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