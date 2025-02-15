CNN: إدارة ترامب تطرد أكثر من 300 موظف في وكالة الأمن النووي

وقالت الشبكة إن "بعض الموظفين المسؤولين في إدارة ترامب، قاموا بطرد أكثر من 300 موظف مساء الخميس الماضي من الوكالة الوطنية للأمن النووي المكلفة بإدارة المخزون النووي للبلاد".
وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة ترامب تجبر كبار الموظفين في إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية على الاستقالة في إطار عملية تطهير واسعة النطاق.
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