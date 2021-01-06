أمام الأمانة .. منهل خطر في وسط البلد

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن أمانة عمان الكبرى ، للوقوف على منهل خطر يتواجد في نهاية شارع القبرطاي المؤدي إلى شارع الملك طلال، بوسط البلد في العاصمة عمان .
ولفت المواطن لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم التواصل مرارا مع الأمانة ، نتيجة للضرر الحاصل على المركبات والمواطنين ، دون جدوى .
وأشار ، إلى أن الحاجة مُلحة في سبيل العمل على حلّ المشكلة بأسرع وقت ممكن ، نتيجة لخطورة المنهل على مرتادي الطريق والمركبات.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة