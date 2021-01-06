أمام الأمانة .. منهل خطر في وسط البلد

الوكيل الإخباري - ناشد مواطن أمانة عمان الكبرى ، للوقوف على منهل خطر يتواجد في نهاية شارع القبرطاي المؤدي إلى شارع الملك طلال، بوسط البلد في العاصمة عمان .

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ولفت المواطن لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم التواصل مرارا مع الأمانة ، نتيجة للضرر الحاصل على المركبات والمواطنين ، دون جدوى .

وأشار ، إلى أن الحاجة مُلحة في سبيل العمل على حلّ المشكلة بأسرع وقت ممكن ، نتيجة لخطورة المنهل على مرتادي الطريق والمركبات.

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