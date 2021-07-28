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الأربعاء، 28-07-2021 01:14 م

بين الاغتراب والفقر .. مناشدة عاجلة لسيدة لإجراء عملية جراحية

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - غربة ، وقسوة في الحياة ، اختصار لحياة سيدة تحمل الجنسية المصرية  ، تعيش مع زوجها الذي يحمل ذات الجنسية في الأردن ، لغايات "الكسب الحلال".

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وأمام ضيق الحال ، بدت السيدة تعاني من آلام حادة ، ما حدا بالتوجّه إلى معاينتها طبيّا ، حيث اتضح وجود مشكلة في "المرارة"، وفق تقارير طبية نتحفّظ عن نشرها .

 

"الوكيل الإخباري" تواصل مع السيدة ، وبدا على صوتها مدى الألم والحاجة الماسّة لإجراء عملية جراحية "عاجلة" ، والتي تصل تكلفتها إلى (800) دينار ، وقالت " أتمنى من أهل الخير مساعدتي ، فنحن لا نملك المال وزوجي بالكاد يتمكّن من توفير لقمة العيش وأعاني جرّاء المرض والألم ، ونحن في الأردن نعلم مدى الفزعة الإنسانية من الأردنيين" .

 

من منبر الإنسانية ، نتمنّى من ذوي الأيادي البيضاء أن يُسمع صوت هذه السيدة ، التي تعيش رهينة الاغتراب ، والألم والحاجة للمال على وقع دموعها التي تثقلها، "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

 

للتواصل : 

06/5805580 

 

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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