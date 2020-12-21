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الإثنين، 21-12-2020 12:01 م

أمام ضيق الحال والحاجة للأمومة

ثلاثينية تناشد أهل الخير : حلمي أن أكون أما وهذه قصتي

منا
تعبيرية


الوكيل الإخباري - تتمنى أن يكون لديها طفل ، وأن يناديها "ماما" ، تتمنّى أن تسمع صراخه في منزلها ، كما تتمنى أن يسمع "أهل الخير" صرختها ، فحالها صعب ، أمام فقر وضيق حال زوجها ، وأمام شعور بالحاجة الملحة للأمومة .

تروي ثلاثينية معاناتها لـ"الوكيل الإخباري" قائلة : أنا متزوجة منذ 3 سنوات ، ولم يرزقني الله بأطفال ، الامر الذي جعلني أقوم بمعاينة حالتي وزيارة الأطباء .

ولفتت ، أن الأطباء أكدوا لها أن زوجها بحاجة إلى علاج في سبيل الإنجاب ، وهذا الأمر يتطلّب مبلغا من المال ، إلا أن ضيق عيشها يحول دون العلاج .

وناشدت المواطنة أهل الخير من أجل مساعدتها ، علّها تنجب طفلا يساهم في رفع حالة اليأس والحزن عنها ، مشيرة أنها تعيش في منزل بالإيجار ، وزوجها ينطوي تحت مظلة عمال المياومة ، وبالكاد يسدّ التزاماته المادية ، على وقع أمنياته أن يكون له طفل يحمل اسمه.

جميل أن نحظى بدعاء شخص يكون بأمس الحاجة لمساعدته وبثّ الأمل في نفسه ، من منطلق فعل الخير طلبا للأجر والثواب ، "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ".

وكلّ الامل ان يلقى صوت هذه المواطنة الصدى من أصحاب الايادي البيضاء ، للتبرع لها ، علما أن "الوكيل الإخباري" اطلع على تقاريرها وتواصل مع الطبيب المعالج لها ، حيث ثبت صحة ما تقول .

للتواصل :

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