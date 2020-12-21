ثلاثينية تناشد أهل الخير : حلمي أن أكون أما وهذه قصتي

الوكيل الإخباري - تتمنى أن يكون لديها طفل ، وأن يناديها "ماما" ، تتمنّى أن تسمع صراخه في منزلها ، كما تتمنى أن يسمع "أهل الخير" صرختها ، فحالها صعب ، أمام فقر وضيق حال زوجها ، وأمام شعور بالحاجة الملحة للأمومة .
تروي ثلاثينية معاناتها لـ"الوكيل الإخباري" قائلة : أنا متزوجة منذ 3 سنوات ، ولم يرزقني الله بأطفال ، الامر الذي جعلني أقوم بمعاينة حالتي وزيارة الأطباء .
ولفتت ، أن الأطباء أكدوا لها أن زوجها بحاجة إلى علاج في سبيل الإنجاب ، وهذا الأمر يتطلّب مبلغا من المال ، إلا أن ضيق عيشها يحول دون العلاج .
وناشدت المواطنة أهل الخير من أجل مساعدتها ، علّها تنجب طفلا يساهم في رفع حالة اليأس والحزن عنها ، مشيرة أنها تعيش في منزل بالإيجار ، وزوجها ينطوي تحت مظلة عمال المياومة ، وبالكاد يسدّ التزاماته المادية ، على وقع أمنياته أن يكون له طفل يحمل اسمه.
جميل أن نحظى بدعاء شخص يكون بأمس الحاجة لمساعدته وبثّ الأمل في نفسه ، من منطلق فعل الخير طلبا للأجر والثواب ، "وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ".
وكلّ الامل ان يلقى صوت هذه المواطنة الصدى من أصحاب الايادي البيضاء ، للتبرع لها ، علما أن "الوكيل الإخباري" اطلع على تقاريرها وتواصل مع الطبيب المعالج لها ، حيث ثبت صحة ما تقول .
للتواصل :
06/5805580
0790101402
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة