حي في خريبة السوق بلا مياه منذ 3 أسابيع

الوكيل الإخباري- ناشد مواطن يقطن في منطقة خريبة السوق ، في العاصمة عمان، الجهات المعنية ، بالوقوف على مشكلة انقطاع المياه ، منذ (3) أسابيع.

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وأشار المواطن لـ"الوكيل الإخباري"، أنه تقدم بشكوى لوزارة المياه والري دون جدوى ، لافتا أنه يقوم بشراء صهاريج من المياه .

ونوه أن أهالي الحي الواقع مقابل البلدية وخلف مدرسة أجنادين، يشكون من ذات الأمر ، ما يُكبّدهم خسائر مادية ، نتيجة لشرائهم المياه .

من منبر "الوكيل الإخباري" نطالب وزارة المياه والري بالوقوف على مشكلة انقطاع المياه ، على وقع استياء أهالي المنطقة .