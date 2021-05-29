شاحنات تثير الهلع بين السكان في منطقة البنيات بعمان

الوكيل الإخباري- ناشد المواطن وسام أبو زيدان، اليوم السبت، الجهات المعنية، بضرورة فرض الرقابة على شارع فرعي بمنطقة البنيات، بالعاصمة عمان.

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وقال أبو زيدان لـ "الوكيل الإخباري" إن الشارع الذي يقطنه فرعي، وغير مخصص لمرور الشاحنات، حيث أن سائقي الآليات الكبيرة يستخدمونه اختصارا للوقت.

وأضاف أن مرور الشاحنات بشكل مستمر، يثير الرعب والهلع في قلوب سكان المنطقة، مبينا أنه قدم عدة ملاحظات وشكاوى إلى الجهات المعنية، لكن دون جدوى.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المسؤولة.

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