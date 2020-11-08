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الأحد، 08-11-2020 11:39 ص

شارع لا يصلح للاستخدام البشري في الزرقاء

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الوكيل الإخباري- ناشد المواطن حمد علي حمدان، اليوم الأحد، الجهات المعنية بضرورة حل مشكلة خطورة شارع ترابي بمنطقة جريبا بمحافظة الزرقاء.

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وقال حمدان لـ "الوكيل الإخباري" إن الشارع لا يصلح لاستخدام المشاه، ويشكل خطرا على المركبات.

 

وبين أنه لا يمكن التعامل مع اي حالة طارئة أو مرضية بسهوله، حيث أن من الصعب وصول سيارة الإسعاف إلى منزله.

 

وأضاف أن الشارع يخدم حوالي 30 منزلا، وتم تقديم عدة شكاوى إلى الجهات المسؤولة، لكن دون جدوى.

 

وأشار إلى أن في فصل الشتاء تتوقف أعمال سكان المنطقة، نظرا لما تتركه مياه الامطار ولأتربة على المنازل.

بدوره يضع موقع "الوكيل الإخباري" المناشدة أمام الجهات المعنية.


 




 

 


 

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