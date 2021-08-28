شاهد.. طالب يتعرض للضرب بوحشية على يد معلمه في إربد

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات- تعرض طالب مدرسة في لواء الكورة بإربد للضرب والإهانة من قبل أحد المعلمين في مدرسته.

اضافة اعلان



وقال والد الطالب عياض الزقيلي في الصف السابع، لـ "الوكيل الإخباري" أن ابنه تعرض للضرب والإهانة والشتم من قبل احد المعلمين.

وأضاف أنها بدأت الحادثة بمجرد أن ابنه لم يعرف اجابة سؤال، وبدلاً من أن يقوم المعلم بالتعامل معه بلطف قام الأخير بضربه على يديه وعلى وجهه بالقلم.

وأشار إلى أنه أدى ذلك إلى احداث جرح قطعي في وجهه وصل إلى 4 سم، وفق ما ادعى والده.



وطالب بمحاسبة المعلم على فعله غير المسؤول والعنيف مع ابنه الصغير.

بدوره يضع موقع "الوكيل الاخباري" المناشدة أمام وزارة التربية والتعليم.



